Tuttosport in apertura sulla squadra di Pirlo: "Juve sotto processo"

"Juve sotto processo" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Società furiosa con la squadra per la figuraccia con la formazione portoghese in Champions League. Sotto accusa Bentancur e la deconcentrazione collettiva. Pirlo scuote la squadra ma dopo Bonucci perde anche Chiellini per almeno due settimane. Chiesa unica nota positiva. Arthur salterà il Crotone: si scalda Fagioli.

Europa League - Spazio poi alle italiane impegnate ieri in Europa League. "Beffa Milan, finisce 2-2. Roma ok, Napoli ko". Pari dei rossoneri in casa della Stella Rossa. Vittoria in trasferta per i giallorossi (2-0 in casa del Braga) e sconfitta per 2-0 degli azzurri contro il Granada. Intanto Berlusconi sorprende tutti: "A volte mi sono ritrovato a tifare Inter".

Gli anticipi di Serie A - "Toro, Nicola: 'A Cagliari più forti del Covid'". Oggi lo spareggio salvezza tra il Cagliari e il Torino. In campo anche la Fiorentina contro lo Spezia: "In palio 3 punti pesanti".