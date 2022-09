Tuttosport: "Inter, Handanovic torna titolare col Torino. Dirigenti perplessi"

vedi letture

"Inter, Handanovic torna titolare col Torino. Dirigenti perplessi" scrive Tuttosport. Inzaghi è stato chiaro dopo il ko con il Bayern, nonostante la buona prova di Onana: in porta contro il Torino a San Siro torna Handanovic. Onana ha totalizzato ben dieci parate, il massimo per un portiere nerazzurro in Champions negli ultimi 19 anni. Il club ha apprezzato la decisione di schierare Onana dal 1’ col Bayern ma "preferirebbe che la decisione fosse definitiva evitando il protrarsi dell’incertezza sul nome del portiere titolare. In un senso o nell’altro", scrive il quotidiano.