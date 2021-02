Tuttosport: "Inter, l'anno di Lautaro. Dal sogno Barça al rinnovo senza clausola"

"Inter, l'anno di Lautaro. Dal sogno Barça al rinnovo senza clausola", titola stamane Tuttosport. Di questi tempi, un anno fa, Lautaro ormai si sentiva un giocatore del Barcellona. E l'Inter aveva metabolizzato un addio nato dal desiderio di fare coppia con Leo Messi. Il Covid ha spazzato via tutto ed ora l'unico pensiero di Lautaro è per la piccola Nina, la figlia nata il primo febbraio, quando i suoi procuratori avevano già l'accordo per il rinnovo con l'Inter. Ora Lautaro, scelto come testimonial da Suning, ha in testa solo l'Inter e vuole riuscire dove il suo amico Icardi non è arrivato: vincere qualcosa con l'Inter. Dai 2.5 milioni attuali passerà a 4.5, a cui aggiungere bonus facilmente raggiungibili. Ma la parte più succosa è l'eliminazione della clausola da 111 milioni di euro.