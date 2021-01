Tuttosport: "Inter, paura per D'Ambrosio. Si teme per i legamenti del ginocchio"

"Inter, paura per D'Ambrosio. Si teme per i legamenti del ginocchio". Questo il titolo che Tuttosport dedica ai nerazzurri nell'edizione odierna. Al di là della sconfitta, la peggiore notizia del pomeriggio è stata l'infortunio patito prima del gong da D'Ambrosio che, in un frontale con Leris, si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro. Solo gli esami strumentali già in programma diranno se sono interessati i legamenti, ma le urla strazianti del povero Danilo, non lasciano presagire nulla di buono sull'argomento.