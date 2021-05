Tuttosport: "Investimento tecnico ed economico: ecco il piano della Juve per Donnarumma"

L'approdo in bianconero di Donnarumma è un sogno che può verificarsi soltanto a due condizioni: l'arrivo di un'offerta da venti milioni per Szczesny e la qualificazione in Champions della Juve. Tra ingaggio e commissione da corrispondere a Raiola - scrive oggi Tuttosport -, l'operazione non rientrerebbe nei parametri che il club di Agnelli si è appena dato, ma potrebbe essere giustificata dall'investimento tecnico fatto su un portiere di altissimo valore. Un'eventuale partenza di Szczesny, con conseguente risparmio sullo stipendio del polacco, consentirebbe peraltro di ammortizzare (almeno in parte) la spesa.