Tuttosport: "Juve-Allegri, tre ore per dirsi tutto. Il suo ruolo oltre i limiti della panchina"

Tre ore abbondanti per dirsi ogni cosa: nel lungo summit di ieri con la dirigenza juventina, Allegri ha capito che la sua seconda esperienza in bianconero sarà qualcosa di differente. Il tecnico - scrive oggi Tuttosport - andrà oltre i limiti della panchina. Max, che ha incrociato il presidente Agnelli a pranzo, ha sfruttato tutto il tempo per confrontarsi con i vertici del club sui temi chiave del prossimo futuro, a partire da coloro che verranno confermati grazie al suo endorsement (su tutti, Dybala), passando per il destino che toccherà a Cristiano Ronaldo. Ad Allegri - aggiunge il quotidiano - farebbe piacere avere Barzagli nel suo staff, ma l'ex difensore ha molti dubbi e non se la sente di stare lontano dalla famiglia.