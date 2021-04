Tuttosport: "Juve, Ronaldo furioso ma viene smontato il caso del lancio della maglietta"

"Juve, Ronaldo furioso ma viene smontato il caso del lancio della maglietta", titola oggi Tuttosport. La Juventus vince, ma Cristiano Ronaldo non segna ed esce dal campo furibondo. Minuti di rabbia al fischio finale, con il portoghese che si è tolto la maglietta e l'ha lanciata, non a terra per stizza come sembrava in un primo momento, ma verso un raccattapalle, felicissimo per il gesto di CR7. Allarme rientrato poco dopo il fischio finale, anche se l'umore del portoghese resta nerissimo. Se non fa gol non è felice. Ma è così da sempre. Può piacere o non piacere, ma se è il più forte del mondo è anche per questo. CR7 vuole diventare capocannoniere di questa Serie A. Si è imposto in Inghilterra e in Spagna, vuole farlo anche in Italia: prima Quagliarella e poi Immobile gliel'hanno impedito.