Tuttosport: "Juventus, da Locatelli a Malen. È iniziato l'Europeo di Cherubini"

Secondo quanto scrive Tuttosport ieri sera ad assistere alla gara della Nazionale all'Olimpico c'era il direttore generale della Juventus Federico Cherubini. Osservato specialissimo era Manuel Locatelli: ormai da più di un anno sul taccuino dei bianconeri e destinato a lasciare il Sassuolo che non ha però intenzione di fare sconti nonostante la Juve parta da una situazione di vantaggio in considerazione del lavro fatto in passato con l'entourage del giocatore. Cherubini seguirà con attenzione molte gare dell'Europeo: nella Francia c'è Pogba, nell'Olanda il 22enne Malen, e da segnalare anche Gosens in forza alla Germania.