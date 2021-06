Tuttosport: "Juventus, Pogba è un sogno realizzabile. Cristiano Ronaldo la chiave di volta"

vedi letture

Se Locatelli è l'obiettivo più concreto per la Juventus, i bianconeri continuano a cullare in segreto il sogno Paul Pogba. Lo rivela l'edizione odierna di Tuttosport: il francese, dal canto suo, non ha mai dimenticato Torino, dove ha vissuto il periodo più felice in carriera a livello di prestazioni. Siamo nel campo dei sogni, come detto, ma di quelli realizzabili: il centrocampista è infatti in scadenza nel 2022, e non si può pensare che le richieste dello United non scendano sotto i 50 milioni. La possibile chiave di volta dell'operazione - chiosa il quotidiano - è Cristiano Ronaldo, che gradirebbe non poco un ritorno a Old Trafford.