Tuttosport: "L’altra Roma-Juve, da Smalling a Holm e Cuadrado: incroci di mercato"

"L’altra Roma-Juve, da Smalling a Holm e Cuadrado: incroci di mercato" scrive Tuttosport. Domani sera la grande sfida tra Roma e Juventus, due club che hanno diversi obiettivi in comune sul mercato ma non solo. C'è Smalling dei giallorossi ad esempio, in scadenza, che piace ai bianconeri, ma Tiago Pinto spera ancora nel rinnovo. Anche Cuadrado è in scadenza e potrebbe compiere il percorso inverso. Sui taccuini di entrambi club anche Emil Holm dello Spezia (Tiago Pinto lo avrebbe già opzionato all’interno dell’operazione che ha portato in Liguria l’attaccante Shomurodov), Davide Frattesi del Sassuolo, Morten Hjulmand del Lecce, Marco Carnesecchi dell'Atalanta, senza dimenticare anche Lewis Ferguson del Bologna.