Tuttosport: "La Juve rischia l'esclusione della Serie A e i presidenti tremano"

"La Juve rischia l'esclusione della Serie A e i presidenti tremano", scrive stamane Tuttosport. Può davvero esistere un calcio italiano senza Juventus, cancellata dal campionato e da qualsiasi competizione FIGC? Risponde Gravina: "Se al momento dell'iscrizione al prossimo campionato la Juve farà ancora parte dalla Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiace per i tifosi ma le regole sono regole, valgono per tutti". E visto che la Juventus fa ancora parte della Superlega, il rischio c'è. Se la UEFA la escludesse dalle coppe, come Real Madrid e Barcellona, allora la FIGC la escluderebbe dalla Serie A. Ma la preoccupazione è di tutti i presidenti di A, che senza la Juventus subirebbero un danno economico, con DAZN che difficilmente accetterebbe di pagare gli 800 milioni di diritti TV senza i bianconeri. Il braccio di ferro dunque continua.