Tuttosport: "Milan, 75 milioni già impegnati. Nessuno come i rossoneri"

Tuttosport fa i conti in tasca al club rossonero: "Milan, 75 milioni già impegnati. Nessuno come i rossoneri". Oggi parte il mercato, ufficialmente, e nessuno ha speso quanto il Milan. I rossoneri investiranno 3 milioni per il prestito di Diaz che andrebbero aggiunti agli eventuali 19 in caso di riscatto a fine anno. Di fatto il Milan si è già impegnato per 65 milioni quest'anno: alla somma per Brahim bisogna aggiungere i 13+2 di bonus per il portiere Maignan e i 28 per il riscatto di Tomori. E se il Milan dovesse chiudere, come sembra, per Tonali, allora la cifra subirebbe un ulteriore rialzo: altri 10 per la conferma di Tonali più il cartellino del giovane Olzer, per un totale di 75 milioni già impegnati.