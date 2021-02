Tuttosport: "Milan, è il momento della verità. La squadra è pronta a reagire"

vedi letture

Il Milan si appresta ad affrontare la Stella Rossa con grande voglia di riscatto: gli ultimi allenamenti in casa rossonera - si apprende da Tuttosport - sono stati segnalati come particolarmente intensi. Oggi parte di fatto la seconda parte della stagione del Diavolo e, se le cose dovessero volgere per il meglio, tra novantatré giorni i ragazzi di Pioli potrebbero giocarsi un trofeo di assoluto prestigio come l'Europa League, che terminerà la sua corsa il prossimo ventisei maggio.