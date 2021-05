Tuttosport: "Milan, pari col Cagliari. Così il diavolo rischia l'inferno"

Tuttosport nell'edizione odierna analizza la situazione in casa Milan con l'evidente ruolino di marcia deficitario in casa dove è stato vanificato quanto di buono fatto in trasferta. Il match ball per la Champions si è infranto contro il Cagliari, già salvo dal pomeriggio che però è sceso in campo per non regalare niente ai rossoneri e fare la sua onesta partita. Onore doppio a Semplici ed i suoi, ma adesso i rossoneri rischiano di naufragare in dirittura d'arrivo. Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti e non bisogna essere veggenti per capire fin da ora chi avrà il compito più arduo.