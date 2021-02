Tuttosport: "Napoli, serve la finale di Coppa Italia per allontanare i venti di crisi"

Il match di questa sera contro l'Atalanta vale doppio per il Napoli: vincere, oltre a regalare un'altra finale di Coppa Italia, metterebbe a tacere le critiche e garantirebbe un po' di serenità all'ambiente. In questa stagione la squadra di Gattuso dovuto fare i conti con parecchia sfortuna: "Ci ha messo però anche del suo - scrive oggi Tuttosport -, basti pensare che nelle 20 giornate di campionato disputate, è andato sotto ben 10 volte, riuscendo a rimontare solo in 3 occasioni". Mancanza di personalità o assenza di giocatori in grado di ribaltare il risultato? Qualcosa di certo è cambiato: il Napoli, in prima fila nelle griglie di partenza di inizio stagione, è scivolato nelle gerarchie, complici anche le molte defezioni che Gattuso si è ritrovato a gestire.