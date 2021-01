Tuttosport: "Noia al Franchi, Fiorentina e Bologna allergiche alla vittoria"

Questa l'analisi di Tuttosport della gara tra viola e rossoblù: "Noia al Franchi, Fiorentina e Bologna allergiche alla vittoria". Una sfida senza gol, emozioni, agonismo, un derby capace di scaldare a tratti giusto Joseph Commisso, il figlio del patron, che ogni tanto si animava incitando la squadra. Invece la vittoria al Franchi si conferma un tabù per Pezzella & Co, incapaci di vincere dal 25 ottobre e reduci con quello di ieri da quattro pareggi consecutivi in cui sono stati realizzati appena tre gol. Contro il Bologna, tolti il palo colpito in avvio da Ribery con la deviazione di De Silvestri e un paio di affondi dalla distanza forti ma imprecisi di Castrovilli e Borja Valero, la Fiorentina ha chiuso il match senza tiri nello specchio della porta: non accadeva dal maggio 2018.