Tuttosport: "Pirlo si scopre meno dipendente dalle reti di Cristiano Ronaldo"

vedi letture

"Pirlo si scopre meno dipendente dalle reti di Cristiano Ronaldo", titola stamane Tuttosport. Tre indizi in questo caso non sono sufficienti per costituire la proverbiale prova, ma le tre partite di fila vinte dalla Juventus senza che Cristiano Ronaldo segnasse (con la Spal senza che giocasse) rappresentano

omunque un segnale positivo per Andrea Pirlo, sintomo di una crescente capacità andare in gol anche senza che ci pensi personalmente il fuoriclasse portoghese. Un passo avanti fondamentale, in Italia e soprattutto in Europa: dove nelle ultime sei partite a eliminazione diretta giocate dalla Juventus, ossia tutte quelle disputate da quando c’è CR7 (ottavi con l’Atletico e quarti con l’Ajax nel 2018-19; ottavi con il Lione nel 2019-20), è stato lui l’unico bianconero a segnare. E non è bastato.

Respinta la blasfema idea di una Juventus che possa fare a meno di Ronaldo se non per causa di forza maggiore, o per preservarne le energie, resta la sensazione (da confermare) di una squadra in grado di non essere totalmente dipendente sul piano realizzativo dal suo fuoriclasse. Merito di Fabio Paratici (e anche di Pirlo), che hanno scelto un supporting cast in grado di sostenere attivamente CR7 nel compito di battere i portieri avversari. Non solo Morata, ma anche e soprattutto Chiesa, Kulusevski e McKennie.