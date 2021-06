Tuttosport: "Ramsey ai saluti, volontà reciproca di chiudere subito il rapporto"

La Juve vuole liberarsi di Ramsey, il cui ingaggio pesante (7 milioni) e il rendimento negli ultimi mesi rendono piuttosto difficoltosa una cessione. Una buona notizia, però, c'è: la volontà - riferisce Tuttosport - è reciproca. Alla vigilia dell'esordio a Euro 2020 il gallese ha detto di voler "cercare un posto dove sentirmi di nuovo bene", definendo i due anni bianconeri "frustranti, non solo per gli infortuni". L'Europeo non è iniziato bene per lui, ma l'ex Arsenal avrà almeno altre due partite per mettersi in mostra nella vetrina più prestigiosa. Su di lui ci sono proprio i Gunners, oltre a West Ham e Crystal Palace. Anche l'Everton ci ha pensato, ma tutto dipenderà dalle valutazioni del successore di Ancelotti. Trovare un'intesa con un altro club, come detto, appare complicato: anche se la Juve lo liberasse a zero, difficilmente il classe '90 troverebbe una squadra disposta a versargli per intero l'ingaggio che percepirebbe in bianconero nelle prossime due stagioni. È dunque probabile che, se anche Ramsey decidesse di accasarsi altrove riducendosi l'ingaggio, la Juventus dovrebbe coprire almeno una parte di quella riduzione.