Tuttosport: "Scintille Florenzi-Calha. Pochi rossoneri hanno salutato il turco dopo il derby"

vedi letture

"Scintille Florenzi-Calha. Pochi rossoneri hanno salutato il turco dopo il derby" scrive Tuttosport. Retroscena sul derby. Scintille dopo il gol e l'esultanza polemica di Hakan Calhanoglu. Florenzi in panchina scatenato. Il jolly rossonero ha lasciato la panchina facendo uno scatto di 5-6 metri con la mano rivolta proprio verso il turco, che guardava i suoi ex compagni con fare beffardo. Lì i toni si sono alzati. L'ex romanista è stato poi fermato dal quarto uomo. L'esultanza di Hakan non è piaciuta nell'ambiente rossonero e dopo la gara solo pochi giocatori, tra questi Saelemaekers, lo hanno salutato.