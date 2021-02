Tuttosport: "Serie A, rissa per i fondi. Volano gli schiaffi tra Preziosi e Campoccia"

Volano gli schiaffi in Lega, la questione relativa all'ingresso dei fondi non è ancora chiusa. "Serie A, rissa per i fondi. Volano gli schiaffi tra Preziosi e Campoccia" scrive Tuttosport oggi in edicola. Ieri la questione ha portato a una rissa tra Enrico Preziosi, presidente del Genoa, e Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese. Sono volati gli schiaffi tra i due, poi divisi dai colleghi. Ad aprire le ostilità sarebbe stato il numero uno del Grifone perché non avrebbe gradito la presa di posizione dei friulani di votare nel blocco delle grandi, intenzionato già da ieri ad assegnare i diritti tv a DAZN. Gli oltre 900 milioni di ricavi annui che entreranno nelle casse della Serie A dopo questa asta, secondo alcuni dirigenti, devono portare a un incremento rispetto alla valutazione attuale di 1,7 miliardi offerti da CVC, Advent e FSI. I fondi sono d'accordo a riprendere la discussione. Ora diventano importanti le mosse di Hellas Verona, Cagliari e Udinese, le tre provinciali che ieri hanno votato insieme alle big.