Tuttosport: "Torino, su Juric c'è l'ombra di Dionisi. In alternativa Zanetti dell’Empoli"

vedi letture

"Torino, su Juric c'è l'ombra di Dionisi. In alternativa Zanetti dell’Empoli" scrive Tuttosport. Tira aria di possibile divorzio in casa Torino. Ancora litigi e distanze tra il tecnico e la dirigenza che stanno portando i granata ad alcune riflessioni, anche per cautelarsi. Piace Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo. L'alternativa è Paolo Zanetti dell'Empoli, già giocatore di Cairo. Juric ha un contratto fino al 2024 con il Torino ma potrebbe anche rescindere in caso di offerte importanti.