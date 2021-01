Tuttosport, Weston e i suoi fratelli. Juve avanti su Reynolds. Poi Araujo e Clark"

Come riporta Tuttosport, Reynolds, 19 terzino di Dallas, rivelazione dell'ultima Mls, è un pallino della dirigenza juventina. Pur di anticipare la concorrenza, i bianconeri stanno cercando di chiudere l'affare in sinergia col Benevento. La pista è caldissima, i contatti sono andati avanti anche ieri sull'asse Juventus-Benevento-Dallas e c'è ottimismo sulla fumata bianca. Il giocatore ha già espresso la preferenza per i bianconeri nonostante il pressing anche di Roma e Bruges. Nel mirino in Mls ci sono anche Araujo e il giovanissimo Clark.