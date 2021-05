Vocegiallorossa: "Evitare il peggior piazzamento dalla stagione 2004/2005 per salvare l'Europa"

"Evitare il peggior piazzamento dalla stagione 2004/2005 per salvare l'Europa". Questo il titolo dell'editoriale di Vocegiallorossa.it che fa il punto della situazione in casa Roma: "Da alcune settimane la Roma aveva effettuato la scelta di puntare tutto sull’Europa League, tralasciando gli incontri di campionato che hanno fatto così declassare i giallorossi al settimo posto in classifica. Dopo la debacle per 6-2 contro il Manchester United, anche l’ultimo obiettivo concreto stagionale - salvo un’impresa che avrebbe dell’epocale - è sfumato. Difficile, dunque, trovare le giuste motivazioni per affrontare le ultime 5 gare di campionato, con una squadra consapevole che molti di loro diranno addio, mister Fonseca compreso. Tuttavia, per cercare di non rendere la stagione ancor più disastrosa di quanto già non lo sia, sarebbe opportuno difendere il settimo posto dal Sassuolo – distante solo 3 punti – che garantirebbe l’accesso alla prima edizione della Conference League (con un turno preliminare da disputarsi comunque ad agosto). Mantenere il settimo posto, inoltre, significherebbe eguagliare la prima stagione della Roma americana di Thomas DiBenedetto, con la selezione di Luis Enrique fuori anche dall’Europa League. Nella sciagurata ipotesi di un sorpasso del Sassuolo, con l’ottava piazza i giallorossi otterrebbero il peggior piazzamento dalla stagione 2004/2005, proprio quella dei “cinque allenatori” (Prandelli, Völler, Sella, Delneri, Conti), con la Roma che evita la retrocessione in Serie B grazie al gol di Cassano a Bergamo nel corso della penultima giornata, in una classifica così corta che poi permette alla Roma di arrivare ottava".

