Ibra e ora? Gazzetta dello Sport: "Rebus Sanremo per l'intoccabile rossonero"

La Gazzetta dello Sport scrive che il solito Ibrahimovic, migliore in campo, non è bastato al Milan, che sembra aver perso tutta la sua magia. Lo svedese è uscito anzitempo per un problema al polpaccio, ma le sue condizioni non destano grande preoccupazione: sta comunque meglio lui della squadra. Pioli ha spiegato che tra oggi e domani parlerà con l'attaccante per l'organizzazione di Sanremo, poiché da un punto di vista normativo l'ex PSG ha preso un impegno con la Rai prima di rinnovare il contratto. I rossoneri non sapevano di cosa si trattasse (c'era una clausola di riservatezza) e pare impossibile che chiedano al giocatore di rinunciare. Intanto la squadra arranca.