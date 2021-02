Ibrahimovic è il Milan. Corriere dello Sport: "14 dei 45 gol dei rossoneri sono di Zlatan"

vedi letture

Come scrive il Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic aveva bisogno di un pomeriggio così per scacciare via il ricordo della rissa nel derby con Lukaku e del rigore sbagliato a Bologna. Lo svedese ha infranto il muro dei 500 gol con i club ed è salito a 501. In questo momento il centravanti è... il Milan. Ha segnato 14 dei 45 gol della squadra in A, ma impressiona la sua frequenza realizzativa: batte il portiere avversario ogni 63' e nei cinque principali campionati europei solo Cristiano Ronaldo ha firmato tante doppiette (6). Adesso sono 83 le sue reti nelle 122 presenze tra campionato, Champions e Coppa Italia con la maglia del Milan. Solo il PSG ne ha realizzate di più. Il totale in carriera, considerata la Nazionale, è invece di 562.