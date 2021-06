Il Chelsea su Lukaku. Corriere della Sera: "Una mega offerta può cambiare lo scenario"

Il Corriere della Sera in edicola sottolinea come Romelu Lukaku sia stato il primo ad essere contattato da Inzaghi che vuole trattenere il belga all'Inter malgrado l'addio traumatico di Conte. Tuchel per dare l'assalto alla Premier League ha espressamente chiesto un bomber prolifico che corrisponte ai nomi di Haaland e Lukaku. Il primo però non è neanche un'ipotesi visto che il Borussia Dortmund non se ne vuole privare, mentre per il secondo la strada è in salita, ma i nerazzurri devono cedere e sacrificare: il prescelto è però Hakimi. Solamente un'offerta da 120 milioni di euro potrebbe sgretolare ogni piano e ogni certezza.