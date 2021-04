Il Covid-19 non dà tregua neppure al calcio: la C slitta la fine del torneo. Le aperture

Una pandemia che non dà tregua neppure al calcio, con i campionati alterati dai tantissimi rinvii e dalle situazioni legate al Covid-19. Tante le gare da dover recuperare in Serie C, e così, dopo il Consiglio Direttivo di ieri, si è arrivati alla decisione tanto attesa: il termine della regular season, inizialmente fissato al 25 aprile, slitta al 2 maggio.

In attesa poi di ulteriori sviluppi, ma una settimana di comporto, per favorire il calendario dei recuperi, è stata data.

Di questo si è interessata la stampa nazionale, a cominciare da La Gazzetta dello Sport, "Cambio di date: il 14 i recuperi e ultimo turno il 2 maggio". Nel dettaglio: "Il Direttivo della Lega Pro ha spostato le date delle ultime tre giornate della Serie C: mercoledì 14 invece del turno infrasettimanale (che slitta a domenica 18) si giocano i recuperi (fissati anche per il 15 e il 21), mentre le ultime due giornate sono domenica 25 e domenica 2 maggio. In questo modo si cerca di arrivare regolarmente alla fine, sperando che non ci siano altri rinvii, infatti la preoccupazione del presidente Ghirelli resta: «Siamo attenti alla fase di playoff e playout che, per le caratteristiche del nostro campionato, richiede una attenzione maggiore. Navigheremo ancora a vista, come fatto finora, e ringrazio tutti i presidenti per gli sforzi»".

Tuttosport invece: "L’ultima giornata si gioca il 2 maggio". E aggiunge: "Era nell’aria da giorni, adesso la Lega Pro l’ha anche ufficializzato al termine del Consiglio Direttivo: il campionato slitterà di un turno per liberare una data che consenta la disputa dei tanti recuperi, visto che in Serie C, in caso di covid, a differenza dei campionati di A e B, fa fede quanto dice l’Asl e a una singola squadra si concedono rinvii anche multipli, senza bisogno di affidarsi alla Giustizia sportiva per ottenere la disputa della gara. Certo, poi bisogna far quadrare il calendario, visto che i rinvii accumulati non sono pochi. Lo spostamento riguarderà le ultime tre giornate: la 17ª di ritorno si giocherà il 18 aprile anziché il 14; la 18ª il 25 aprile anziché il 18; la 19ª, che sarà la chiusura della stagione regolare, il 2 maggio anziché il 25 aprile".

Chiude infine il Corriere dello Sport: "Il calendario slitta: si chiude il 2 maggio". "Ieri la decisione del Consiglio Direttivo di Lega Pro: le ultime tre giornate del campionato di Serie C, previste per il 14, 18 e 25 aprile, slittano, rispettivamente, al 18 aprile, 25 aprile e 2 maggio, con la conclusione del torneo posticipata di una settimana. Il provvedimento si è reso necessario per liberare ulteriori date infrasettimanali da dedicare ai recuperi, con la Lega Pro che, sempre ieri, ne ha calendarizzati altri cinque, completando così il programma delle attuali 12 gare da disputare dopo gli ultimi rinvii: dunque il 14 aprile Olbia-Como e Palermo-Foggia, il 15 aprile Monopoli-Casertana, il 21 aprile Juventus U23-Olbia e Foggia-Monopoli, tutte alle ore 15".