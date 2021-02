Il Corriere della Sera: "Milan e Roma ok. Eliminato il Napoli"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna titola così nel taglio alto della prima pagina: "Milan e Roma ok. Eliminato il Napoli". I rossoneri entrano negli ottavi di Europa League, ma dopo la rete di Kessie vanno in difficoltà e soffrono la Stella Rosa sino all'ultimo respiro. Gli azzurri vincono con il Granada per 2-1, ma salutano la Coppa, mentre la Roma non fa fatica (3-1), ma si ferma anche Dzeko con lo Sporting Braga.