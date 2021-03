Il Corriere della Sera: "Milan, pari alla fine. L'Inter può volare"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente nel taglio alto della prima pagina: "Milan, pari alla fine. L'Inter può volare". Ibra e Calhanoglu in tribuna, un pari sofferto che tiene i rossoneri in corsa per il titolo. Rimedia Kessié su rigore all'ultimo, al 97'. Pagate le assenze importanti e subito l'Udinese.