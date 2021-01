Il Corriere della Sera sulla finale di Supercoppa Italiana: "Dov'eravamo rimasti?"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica all'interno uno spazio a Juventus-Napoli con il titolo seguente: "Dov'eravamo rimasti?". Al Mapei di Reggio Emilia i bianconeri cercano una ripartenza per dimenticare il crollo di San Siro. Dopo la partita fantasma si gioca e il match vale il primo trofeo dell'anno. Per Pirlo anche qualcosa in più.