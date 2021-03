Il Corriere della Sera in apertura: "L'Inter travolte il Genoa, il Milan espugna Roma"

Il Corriere della Sera, questa mattina in edicola, apre in prima pagina sul duello al vertice in atto tra le due milanesi e titola: "L'Inter travolge il Genoa, il Milan espugna la Roma". L'Inter, in casa, segna tre gol al Genoa con un grande Lukaku che apre le marcature dopo pochi secondi e fornisce l'assist del 2-0. Ma il Milan non ci sta, e all'Olimpico batte per 2-1 la Roma di Fonseca rimanendo a -4 dai cugini interisti. Che lotta per il primo posto in classifica.