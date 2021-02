Il Corriere della Sera: "Serie A verso una svolta storica: DAZN vicina all'acquisto dei diritti tv"

vedi letture

"Serie A verso una svolta storica: DAZN vicina all'acquisto dei diritti tv". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica all'interno al nostro campionato nell'edizione odierna. L'orientamento dei presidenti sembrerebbe clamoroso, ma la partita resta aperta e in 48 ore può succedere di tutto DAZN propone 840 milioni per 7 gare in esclusiva e 3 in condivisione, Sky 750 per tutte le partite e altri 50-70 in caso di creazione del canale Ott della Lega. Agnelli esalta le capacità contrattuali dei club, ma invita a migliorare ancora. In che modo? Giovedì potrebbe non essere assegnato il pacchetto 2 e venir messo ancora all'asta. C'è l'ipotesi di una partita in chiaro con Sky che avrebbe la facoltà di farla vedere su Cielo e Tv8.