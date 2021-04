Il Corriere dello Sport: "Champions, la corsa infernale. Atalanta-Juve il grande appuntamento"

Nelle pagine interne dell'edizione odierna il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla volata per la qualificazione all'Europa. "Champions, la corsa infernale", si legge sul quotidiano. "Sette squadre (anche se l'Inter sta volando verso lo scudetto), otto giornate, venti scontri diretti". Oggi si parte con un confronto da non perdere, ovvero "Atalanta-Juventus", definito il grande appuntamento della 31a giornata". Fino alla fine ci sarà un calendario che non darà tregua a nessuno, neppure al "Milan che non può permettersi la minima distrazione".