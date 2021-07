Il Corriere dello Sport in apertura: "L'Italia migliore". E Jorginho sfida Messi per il pallone d'oro

“L’Italia migliore” titola il Corriere dello Sport in apertura, in riferimento al bagno di folla che ha accolto gli azzurri a Roma dopo la vittoria dell’Europeo. “Un esempio per tutti” le parole di Mattarella e Draghi.

Euro 2020 - “Inglesi, vergogna doppia”, si legge in taglio basso, dopo le medaglie del secondo posto sfilate dai calciatori e gli insulti razzisti dei tifosi rivolti a Rashford, Sancho e Saka, rei di aver sbagliato i rigori contro l’Italia. “Parole terrificanti”, afferma il premier Johnson.

Pallone d’oro - “Così Jorginho sfida Messi”. L’azzurro oltre ad aver vinto l’Europeo ha trionfato anche in Champions League col Chelsea ed è favorito per la vittoria per super premio individuale.

La dedica - “Chiellini e la vittoria per Astori”, si legge di spalla. Commoventi le parole del capitano della Nazionale nel ricordare Davide Astori.

Il personaggio - “Super Gigio sorpassa il mito Buffon”, riporta il quotidiano di spalla. A soli 22 anni Donnarumma trionfa da protagonista all’Europeo, briciando tutte le tappe, ancora una volta.