Il Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "L'ennesimo tour de force parte dal Sassuolo"

Nuovo impegno per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri tornano in campo dopo il 2-2 con il Bologna: "L'ennesimo tour de force parte dal Sassuolo", si legge in apertura sul Corriere di Bergamo. La compagine orobica ospiterà il Sassuolo al Gewiss Stadium, in attesa di risolvere il caso Gomez: il giocatore è sempre più ai margini del progetto.