Il QS: "Inter, quarantena e Nazionali cambiano i piani di Conte"

Come riporta il QS, il primo passo verso il ritorno alla normalità, per l'Inter, è sancito dalla ripresa degli allenamenti. Per i casi di Bastoni, Barella e Sensi sono invece al lavoro la Federcalcio e la dirigenza nerazzurro. Secondo l'Ats milanese sono in isolamento fiduciario: una beffa, per la nostra nazionale, che la diplomazia dovrebbe aiutare a superare nei prossimi giorni. Per quattro giorni, da giovedì a domenica, l'Inter non ha potuto lavorare sul campo e ha dovuto saltare la sfida prevista sabato scorso con il Sassuolo. Verrà recuperata il 7 o 14 aprile, in ogni caso il rinvio costringe Conte e il suo staff a cambiare i piani di lavoro. Lukaku, il cui ultimo impegno col Belgio è previsto il 30 marzo contro la Bielorussia, sarà in Italia dal giorno successivo, farà un defaticante e poi avrà due giorni per avvicinarsi a Bologna-Inter.