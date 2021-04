Il QS: "La ripartenza dell'Italia inizia dagli sport all'aperto. E in 1000 torneranno allo stadio"

Aria nuova per lo sport, scrive il QS in edicola. Gli amatori e i tifosi intravedono un ritorno alla normalità, mai cosi agognato in questo terribile anno di pandemia. Le linee sono chiare: si predilige le attività all'aperto, e dal 26 aprile si potrà tornare a fare qualsiasi sport all'aperto, anche quelli di contatto, dal calcetto alla partita di basket o di beach volley, purché ovviamente in zona gialla. Dal primo maggio si riaprono le porte degli stadi (fino a 1000 spettatori). Tra i vincoli per le società sportive e gli spettatoti ci sono il distanziamento, mascherine, controlli della temperatura all'ingresso.