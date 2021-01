Il QS sull'Inter: "Zhang lavora per preparare l'uscita. Forse anche di qualche big"

"Zhang lavora per preparare l'uscita. Forse anche di qualche big" scrive il QS sulla situazione dell'Inter. Zhang senior ha rassicurato l'ambiente sul fatto che "la stabilità verrà garantita" ma la verità è che in questa situazione complicata e di stallo, Suning lavora per trovare la quadra sull'uscita, sua e probabilmente anche di qualche pezzo da novanta della squadra. La valutazione del club, debito compreso, sarebbe vicina ai 750 milioni di euro. Ad oggi ogni ipotesi è plausibile, nel senso che Zhang potrebbe vendere le quote della maggioranza o solo una quota di minoranza. A condurre la trattativa sono sempre Nikos Stathopoulos, per Bc Partners, e i vertici del colosso di Nanchino che da tempo sta affrontando dei problemi relativi al Covid, che riguardano l'azienda e anche l'Inter, senza dimenticare che ai nerazzurri mancano gli incassi da botteghino e a febbraio ci saranno le scadenza sugli stipendi da onorare. Diventa fondamentale l'accordo che la Lega sta per firmare con i fondi interessati ai diritti tv del triennio 2021-2024: nelle casse delle società entreranno complessivamente 1,7 miliardi.