Il Milan a Verona studia il mercato. La Gazzetta dello Sport: "Obiettivi Zaccagni e Lovato"

Domani è in programma Hellas Verona-Milan. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Maldini segue con grande interesse sia Zaccagni che Lovato. Domani saranno osservati speciali per un futuro in rossonero. Su Zaccagni non è da sottovalutare anche l'interesse del Napoli, ma l'Hellas è pronto ad assecondare le sue aspettative di carriera. Da Lovato invece, i dirigenti rossoneri si aspettano ulteriori risposte nella gara di domani, continuando a seguire con attenzione i suoi indubbi progressi.