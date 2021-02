Il Milan adesso rincorre. Corriere della Sera: "Ibra nero, vuole reagire alla sua maniera"

Il Corriere della Sera suona l'allarme in casa Milan: una squadra brutta come quella di sabato sera non si vedeva da tempo. Il dato degli zero tiri in porta rimanda all'agosto del 2019, alla prima di Giampaolo in panchina. Adesso serve una reazione dei rossoneri, che domenica si troveranno faccia a faccia con i cugini dell'Inter i quali sono ora primi a +1. Pioli oggi pomeriggio parlerà al gruppo, ribadendo che non è quello sceso in campo con lo Spezia, partita dopo la quale Ibra era nerissimo: ai compagni ha detto che bisogna ripartire subito.