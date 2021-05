Il Milan frena all'ultima curva. Repubblica: "Ora dovrà battere l'Atalanta"

"Ora dovrà battere l'Atalanta", titola Repubblica sul Milan. 2624 giorni dopo esserne uscito il Milan ancora non torna in Champions. Sotto gli occhi di Singer, sceso da Londra per festeggiare la qualificazione, il Milan ha clamorosamente sbagliato il match point. Il secondo punto decisivo sarà domenica in casa dell'Atalanta, che il suo biglietto per la Champions già lo ha in tasca, che mercoledì giocherà la finale di Coppa Italia, ma che notoriamente è insaziabile. Al culmine di un campionato, trascorso per metà in testa alla classifica, mancava soltanto la formalizzazione del ritorno nell'habitat del Milan. E ora diventa paradigmatico il duello con l'Atalanta, da due anni la migliore italiana in Champions.