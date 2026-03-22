Il Milan vince e a va a -5 dall'Inter, Corriere dello Sport: "L'ombra del Diavolo"
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Successo di misura per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri supera 3-2 il Torino a San Siro e avvicina l'Inter in classifica a -5 in attesa del match di oggi fra le capolista e la Fiorentina al "Franchi". Una vittoria importante in chiave Champions League e che potrebbe riaprire i giochi anche per la vetta del campionato. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L'ombra del Diavolo".
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