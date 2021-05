Il Monterosi centra la prima storica promozione in Serie C: le aperture dei quotidiani

Dopo il Trento arriva la seconda promozione in Serie C, quella della formazione laziale del Monterosi, che per la prima volta nella sua storia si trova ad affrontare un campionato professionistico.

"La novità in C: sale il Monterosi. Seregno vicino, Taranto frena", così La Gazzetta dello Sport. Ma chiaramente tutto è concentrato sulla formazione laziale: "Nel 2004 giocava in Seconda categoria, da ieri il Monterosi, comune con meno di 5mila abitanti in provincia di Viterbo (dove dovrebbe giocare la prossima stagione), è in Serie C. Con il 2-0 al Latina la squadra di D’Antoni, capolista nel gruppo G a +18 sullo stesso Latina, può celebrare la storica promozione con 3 turni di anticipo".

"Monterosi, promozione storica" è invece l'apertura del Corriere dello Sport, che offre poi una carrellata di tutta quella che è stata la giornata di Serie D.

Infine Tuttosport: "Monterosi, Che squadra: esordio tra i pro". Sulla gara: "Con un secco 2-0 al Latina firmato Pirolo e Sowe nella ripresa, il Monterosi vince il Girone G e sale in Serie C. Un piccolo paesino di 4.657 abitanti alla fine della provincia di Viterbo raggiunge i professionisti. Un evento storico che non ha precedenti se non nel dopoguerra (ma non c'era una vera e propria Serie C). Un capolavoro tecnico-dirigenziale che porta la firma dell'accoppiata D'Antoni-Doninelli, con la splendida regia di Luciano Capponi che ha avuto il grande merito di puntare su un progetto sviluppato con progettualità negli anni, andando oltre le delusioni come quella avvenuta la scorsa stagione con l'interruzione del campionato, quando i laziali erano a due punti dal Grosseto che venne poi promosso in Lega Pro".

Spazio poi alla stampa locale, con Il Messaggero - ed. Viterbo: "Un'attesa di 5 anni. Il Monterosi va in C". "E' 2-0 sul Latina: il Monterosi è in serie C. Una cavalcata stupenda quella della formazione allenata dal tecnico Davide D'Antoni: 22 vittorie, 8 pareggi ed una sola sconfitta. Il successo all'inglese sulla rivale Latina, ha sublimato un percorso partito a settembre e conclusosi alla grande con tre giornate di anticipo. I gol di Danilo Piroli al 47' del primo tempo e di Moussa Sowe al tramonto del match, hanno certificato la forza di una squadra che non vedeva l'ora di festeggiare e prendersi ciò che lo scorso anno il Covid e il destino le avevano strappato ingiustamente. Monterosi, un paese di 4000 mila anime, nella prossima stagione giocherà in serie C", la chiosa.

"Il Monterosi vince e brinda alla Serie C", è infine la prima pagina del Corriere di Viterbo.