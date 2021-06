Il punto sul campionato di Serie D: ACR e FC Messina di nuovo in campo il 30 giugno

vedi letture

La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha prorogato il termine della stagione 2020/21 al 10 luglio prossimo: il Girone I di Serie D, l'unico a doversi ancora concludere, riprenderà mercoledì 30 giugno con la disputa di cinque incontri della trentatreesima giornata mentre sabato 3 luglio si chiuderà la regular season con quattro gare del trentaquattresimo turno. Tra il 7 e il 10 luglio, infine, sarà il turno delle semifinali e della finale Playoff: ACR Messina e FC Messina si contendono il salto nel professionismo.

GIRONE I

Mercoledì 30 giugno si ritornerà in campo con l'ACR Messina (impegnata contro il Marina di Ragusa) che potrebbe già festeggiare la promozione in C in caso di vittoria e contemporanea mancata affermazione (dunque pareggio o sconfitta) dell'FC Messina contro il Paternò. L'ultimo turno si disputerà sabato 3 luglio, ma potrebbe risultare ininfluente ai fini della lotta per il primo posto.

Classifica: ACR Messina 68**, FC Messina 66**, Gelbison 66, San Luca 58, Acireale 57

---------------

GIRONE A

CLASSIFICA FINALE: GOZZANO 78 (promosso in Serie C), Castellanzese 71, PDHAE 70, Bra 69, Sanremese 65

GIRONE B

CLASSIFICA FINALE: SEREGNO 69 (promosso in Serie C), Fanfulla 64, NibbionOggiono 55, Casatese 55, Crema 53

GIRONE C

CLASSIFICA FINALE: TRENTO 81 (promosso in Serie C), Arzignano 67, Manzanese 66, Union Clodiense 62, Caldiero Terme 61

GIRONE D

CLASSIFICA FINALE: FIORENZUOLA 75 (promosso in Serie C), Aglianese 73, Lentigione 65, Prato 54, Rimini 52

GIRONE E

CLASSIFICA FINALE: MONTEVARCHI 71 (promosso in Serie C), Trastevere 60, Trestina 56, San Donato 54, Siena 53

GIRONE F

CLASSIFICA FINALE: CAMPOBASSO 72 (promosso in Serie C), San Nicolò Notaresco 64, Pineto 56, Cynthialbalonga 56, Matese 56

GIRONE G

CLASSIFICA FINALE: MONTEROSI 81 (promosso in Serie C), Latina 65, Savoia 57, Vis Artena 53, Nocerina 53

GIRONE H

CLASSIFICA FINALE: TARANTO 69 (promosso in Serie C), Picerno 68, Fidelis Andria 61, Bitonto 55, Casarano 55