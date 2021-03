Il Real non perdona. Tuttosport: "A certi livelli gli errori si pagano a caro prezzo"

Tuttosport nella sua analisi odierna scrive che il 3-1 rifilato dal Real Madrid all'Atalanta ieri non ammette troppe recriminazioni, poiché a certi livelli - si legge - gli errori si pagano a carissimo prezzo. Si interrompe con onore agli ottavi l'avventura della Dea in Champions, peccato soprattutto per l'andata ma complessivamente gli spagnoli hanno fatto di più per vincere e volare ai quarti. Nessun dramma per la squadra orobica, ora restano 11 giornate in serie A per cercare un'altra qualificazione al torneo più importante d'Europa.