Il Torino ha perso la faccia. La Stampa: "Tutto di nuovo in discussione. Nicola tradito dai suoi"

vedi letture

La Stampa analizza il pesante ko per 7-0 del Torino contro il Milan: "Il Torino ha perso la facciaTutto di nuovo in discussione. Nicola tradito dai suoi" scrive il quotidiano. Nicola ha scelto il turnover, ha pesato troppo la sfida con lo Spezia in programma fra 48 ore. Fuori per turnover 6 titolari, più altri 2 infortunati. Il tecnico del Toro si è fidato dei suoi ragazzi e anche delle sue doti da motivatore ma è stato 'tradito' dai suoi. "Il Toro-2 perde la faccia, il suo allenatore un po' di credibilità. La difesa non c'è, il centrocampo è svuotato e l'attacco sbiadito. Nicola non va in campo ma ha mandato un gruppo senza senso". Ora però tutto è di nuovo in discussione. Con lo Spezia ci sarà bisogno di un altro Toro.