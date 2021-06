Inizia l'Europeo. L'apertura del Corriere dello Sport: "Giù la maschera"

"Giù la maschera" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina dedicando un intero paginone all'Europeo e all'avventura dell'Italia che inizierà ufficialmente quest'oggi. Una foto di gruppo con tutti i protagonisti scelti da Roberto Mancini per l'Europeo itinerante che si giocherà con un anno di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, a causa della pandemia. Il c.t. Mancini ottimista: "Da sempre fiducioso, giochiamo per il Paese". Locatelli per Verratti, Pellegrini ko: c'è Castrovilli. Sugli spalti 16mila spettatori: Mattarella in tribuna.