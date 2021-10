Insigne, l’agente incontra l’Inter. Gazzetta: “Vuole 7 milioni alla firma per rinnovare”

Ieri Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, ha fatto visita alla sede dell'Inter, un appuntamento "di routine" secondo quanto spiegato dall'agente napoletano - che segue anche D'Ambrosio - ma nei giorni in cui il rinnovo del capitano del Napoli è lontano, ogni altra considerazione è lecita. La Gazzetta dello Sport scrive che De Laurentiis è arrivato a proporre al calciatore un quinquennale da 4,6 milioni a stagione, senza però ricevere in cambio una risposta positiva. Anzi, i segnali continuano a essere negativi: la richiesta di Insigne sarebbe anche quella di un bonus alla firma, di circa 7 milioni di euro. Sull'Inter, il quotidiano, smentite a parte, aggiunge che, data la situazione, è difficile non circoli il nome di un giocatore del suo livello ad Appiano.