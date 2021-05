Inter a un passo dallo scudetto. Corriere della Sera: "Vigilia tricolore, Atalanta permettendo"

Dopo la vittoria di ieri sul campo del Crotone, all'Inter basta che l'Atalanta oggi non vinca contro il Sassuolo per essere aritmeticamente campione d'Italia. Il Corriere della Sera nella sua edizione online dedica un titolo all'argomento: "Inter: vigilia tricolore, Atalanta permettendo. Dal balcone al libro, 6 modi per festeggiare".