Inter, addio Conte. Il QS: "Si è sentito preso in giro da Zhang. Ora PSG o Spurs"

Come scrive il QS, decisiva la distanza tra le ambizioni di Antonio Conte e i progetti di spesa della proprietà per l'addio del tecnico. L'ormai ex Inter non ha accettato i nuovi piani societari di cui era a conoscenza già dall'inizio della primavera. Ora potrebbe accasarsi al PSG o al Tottenham visto che è prevista anche una clausola che non gli consente di allenare in Italia il prossimo anno. L'irritazione di Conte per il comportamento di Steven Zhang da cui si è sentito preso in giro è parsa palese da mese, sin da quando l'allenatore aveva capito che ci sarebbe stato non solo "un rallentamento della crescita" ma un vero e proprio "depauperamento" della rosa.